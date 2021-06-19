Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan liderlerin eşleriyle bir araya geldi
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Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan liderlerin eşleriyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan liderlerin eşleriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: "Tüm dünyada önyargılar kuvvetlenip ırkçılık yükselirken biz, sevginin dilini hakim kılmak istiyoruz.

Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan liderlerin eşleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan:

"Tüm dünyada önyargılar kuvvetlenip ırkçılık yükselirken biz, sevginin dilini hakim kılmak istiyoruz. Dünyanın bu huzur iklimine ihtiyacı var"

ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Tüm dünyada önyargılar kuvvetlenip ırkçılık yükselirken biz, sevginin dilini hakim kılmak istiyoruz. Dünyanın bu huzur iklimine ihtiyacı var" dedi.

Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda katılan liderlerin eşleriyle bir araya geldi. Programda bir konuşma yapan Emine Erdoğan, Covid-19 salgınıyla mücadele edilen bugünlerde, yüz yüze bir araya gelebilmenin çok kıymetli olduğunu belirtti.

Akdeniz'in, büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış eşsiz bir coğrafya olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, havzasında birikmiş binlerce yıllık tarih bulunan bölgenin, ticaretten kültüre her alanda insani etkileşimin belki de en çok yaşandığı, insanlık tarihinin en eski sanatlarından diplomasinin en çok kullanıldığı yer olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bütün çabasının Akdeniz'i bir barış denizi haline getirmek, bölgede istikrarı sağlamak olduğunu dile getiren Emine Erdoğan, "Tüm dünyada önyargılar kuvvetlenip ırkçılık yükselirken biz, sevginin dilini hakim kılmak istiyoruz. Dünyanın bu huzur iklimine ihtiyacı var. Bu da ancak etkin bir diplomasi ile mümkündür" diye konuştu.

"Hakikatin sözcüsü olmak en temel meselemiz olmalı"

Teknolojinin yeni iletişim imkanları sunduğu bir çağın yaşandığını ancak bu çağa "gerçeklik ötesi" çağ da denildiğini aktaran Emine Erdoğan, "Yalanın hızlı şekilde dolaşıma girdiği, algıları şekillendirdiği bu dönemde, hakikatin sözcüsü olmak en temel meselemiz olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu. Çatışmaların, önyargının ve ırkçılık hastalığının şifasının, hakikati ve güzeli yaymak olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu anlamda, insani ve kültürel diplomasiye son derece büyük önem atfediyorum. İnsanın insana muhtaç olduğu gerçeğini, Covid-19 salgını sürecinde hep birlikte tecrübe ettik. Aynı şekilde ortak evimiz olan dünya, küresel bir tehditle karşı karşıya, iklim değişikliği gezegenimizi tehdit ediyor. İnsanlığın geleceğini etkileyecek bu ortak sorunlarla birlikte mücadele etmeliyiz. Mevlana'nın dediği gibi 'aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.' Herkes için adil bir dünyanın inşasında, birlikte yapabileceğimiz nice güzel iş var."

Emine Erdoğan, lider eşlerine közde pişirilen geleneksel Türk kahvesi de ikram etti. Programda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da Emine Erdoğan'a eşlik etti.

Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan liderlerin eşleriyle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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