EMİNE ERDOĞAN: ANCA BERABER, KANCA BERABER

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Kovid 19 test sonuçların pozitif çıktığını açıklamıştı. Emine Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.Emine Erdoğan, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel