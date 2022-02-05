Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız....
AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz."
AA - Güncel