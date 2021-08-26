Emine Erdoğan, Ahlat'ta Diyarbakır Belediyesi'ne ait çadırı ziyaret etti
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Emine Erdoğan, Ahlat'ta Diyarbakır Belediyesi'ne ait çadırı ziyaret etti

Emine Erdoğan, Ahlat'ta Diyarbakır Belediyesi'ne ait çadırı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, Ahlat'ta açtığı çadırı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, Ahlat'ta açtığı çadırı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait çadır ve standı gezen Erdoğan, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Erdoğan'a Diyarbakır kadayıfı ikram edilerek kenti simgeleyen çanta hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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Emine Erdoğan, Ahlat'ta Diyarbakır Belediyesi'ne ait çadırı ziyaret etti - Haberler
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