Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in eşi Elizabeth Fritschle ile bir...
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Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in eşi Elizabeth Fritschle ile bir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in eşi Elizabeth Fritschle ile bir araya geldi.

10.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:04
Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in eşi Elizabeth Fritschle ile bir...

Cumhurbaşkanı 'ın eşi , ABD'nin Büyükelçisi David Satterfield'in eşi Elizabeth Fritschle ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yakın zamanda Türkiye'ye görevlendirilen ABD'nin Ankara Büyükelçisi Sayın David Satterfield'in kıymetli eşi Elizabeth Fritschle ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Türkiye'de bulundukları süre içinde ülkemizin güzelliklerini yakından tanımalarını umut ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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