Emine Erdoğan, 59. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı kutladı
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Emine Erdoğan, 59. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı kutladı

Emine Erdoğan, 59. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı kutladı
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 59. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 59. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig şampiyonluğundan sonra Ziraat Türkiye Kupasını da kazanan Beşiktaş'ı canı gönülden kutluyorum. Taraftarı olmaktan büyük bir mutluluk duyduğum Kara Kartalların başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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