Emine Erdoğan, 200 yıllık Prenses Ljubice Konağını ziyaret etti

Emine Erdoğan, 200 yıllık Prenses Ljubice Konağını ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in eşi Tamara Djukanovic ile birlikte müzeye dönüştürülen 200 yıllık Prenses Ljubice Konağını ziyaret etti.

07.10.2019 20:34
Emine Erdoğan, 200 yıllık Prenses Ljubice Konağını ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in eşi Tamara Djukanovic ile birlikte müzeye dönüştürülen 200 yıllık Prenses Ljubice Konağını ziyaret etti.

Kaynak: AA
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