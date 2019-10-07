Emine Erdoğan, 200 yıllık Prenses Ljubice Konağını ziyaret etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in eşi Tamara Djukanovic ile birlikte müzeye dönüştürülen 200 yıllık Prenses Ljubice Konağını ziyaret etti.
07.10.2019 20:34
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in eşi Tamara Djukanovic ile birlikte müzeye dönüştürülen 200 yıllık Prenses Ljubice Konağını ziyaret etti.
Kaynak: AA