Son dakika haber | Emine Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
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Son dakika haber | Emine Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

14.03.2021 13:44 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:03
Son dakika haber | Emine Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Son dakika haber... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Mesleklerinin tabiatı olan fedakarlığı, salgın dönemindeki sınırsız hizmetleri ile zirveye taşıyan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Tüm insanlığın şifa bulmasına vesile olmalarını diliyor, vazife başında kaybettiğimiz sağlıkçıları rahmetle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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