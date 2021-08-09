Emine BÜYÜKBAYRAKTAR hakkın rahmetine kavuşmuştur.
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Emine BÜYÜKBAYRAKTAR hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Emine BÜYÜKBAYRAKTAR hakkın rahmetine kavuşmuştur.
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Emine BÜYÜKBAYRAKTAR hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Kırıklı köyü sakinlerinden Merhum Faik BÜYÜKBAYRAKTAR'ın eşi Arslan, Şahin, Yılmaz, Hakkı, Salih ve Kadir BÜYÜKBAYRAKTAR'ın anneleri Kaya, Gürbüz ve Yusuf BÜYÜKBAYRAKTAR'ın yengeleri Emine BÜYÜKBAYRAKTAR hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Salih BÜYÜKBAYRAKTAR: 0533 694 52 26

09 Ağustos 2021, Pazartesi

Kaynak: Habermetre

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