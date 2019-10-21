Emine Bulut'un katiline müebbet

21.10.2019 16:45

Tüm Türkiye'yi sarsan Emine Bulut cinayetinde karar çıktı. Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında öldüren Fedai Varan'ın cezası belli oldu.

Varan, kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Varan'ın cezasında haksız tahrik indirimi yapmadı.

Emine Bulut, 18 Ağustos'ta lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü. Kaçan eski eş, ilçe girişinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA