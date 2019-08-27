Emine Bulut'un katil zanlısı Bolu'ya nakledildi
Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının yanında vahşice bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un katil zanlısı eski kocası, Bolu F Tipi Cezaevine nakledildi.
Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının yanında vahşice bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un katil zanlısı eski kocası, Bolu F Tipi Cezaevine nakledildi. Kırıkkale'de 18 Ağustos Pazar günü 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai V.'nin (43) Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevinde kaldığı tek kişilik hücreden dün akşam saatlerinde çıkarılarak Bolu F Tipi Cezaevine nakledildiği öğrenildi.
(İHA)