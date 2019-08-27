Emine Bulut'u öldüren F.V. Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi

27.08.2019 11:15

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldüren cinayet zanlısı F.V, tutuklu bulunduğu Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevinden alınarak Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.



F.V. 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi'ndeki bir lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde boğazını keserek öldürmüştü. Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan F.V. ise Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı. Euronews.com'da Görüntüle