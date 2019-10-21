Emine Bulut'u öldüren eski eşe müebbet hapis (2)- Yeniden

21.10.2019 12:52

KIRIKKALE'de eski eşi Emine Bulut 'u (38),10 yaşındaki kızı F.B.V.'nin gözü önünde bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Fedai Varan (43), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

18 Ağustos'ta kent merkezinde saat 18.30 sıralarında lokantada meydana gelen olayda Emine Bulut, Makine ve Kimya Endüstrisi'nde güvenlik görevlisi olan 6 yıl önce boşandığı Fedai Varan tarafından, kızı F.B.V.'nin gözü önünde bıçaklandı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ölmek istemiyorum' diye feryat ederken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açtı. Olayın ardından kaçan Fedai Varan, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA