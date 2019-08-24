Emine bulut için beşiktaş-göztepe maçında sessiz çığlık

İstanbul DHAGençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için bu haftaki maçları 1 dakika geç başlatma kararı almıştı.

24.08.2019 11:23
Emine bulut için beşiktaş-göztepe maçında sessiz çığlık
İstanbul DHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için bu haftaki maçları 1 dakika geç başlatma kararı almıştı. 
Bu hafta Süper Lig, TFF 1'inci ve 2'nci ligde oynanacak diğer maçlarda olacağı gibi Beşiktaş - Göztepe karşılaşması da 1 dakika geç başladı. Ayrıca iki takım futbolcuları olaya tepki göstermek adına sahaya siyah-pankartla çıktı. 
Yaşanan olaya tribünlerdeki taraftarlarda kayıtsız kalmadı. Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte stadyumda 1 dakika boyunca tezahürat yapılmadı. 1 dakikalık sessiz protestonun ardından Beşiktaş ve Göztepe taraftarları 'kadına kalkan eller kırılsın' şeklinde tempo tuttu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Emine Bulut için açılan pankartların fotoğraf videosu


Kaynak: DHA
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