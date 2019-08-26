26.08.2019 17:19

- Emine Bulut görüntülerini çeken kişi hakkında suç duyurusu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, 10 yaşındaki kızının yanında bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için adliye önünde toplanan bir grup avukat, şiddet içerikli görüntüleri çeken kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Kırıkkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından "Kadına Şiddete Hayır" adı altında "Anne lütfen ölme... #Emine Bulut" yazılı pankart açarak protesto etti.

Emine Bulut'u vahşice kızının gözleri önünde öldüren eski kocası Fedai Varan'ın en ağır cezayı alması için hukuki süreç başlattıklarını ifade eden Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Tuğçe Güner, "Emine Bulut cinayetiyle ilgili video çekerek paylaşan, olay anında yardım çağırmayan, fotoğrafını çekerek yayın yasağına rağmen suç ve suçluyu öven paylaşımda bulunan kişiler hakkında komisyonumuz tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.

"Video çeken kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk"

Güner, "Suçlu kim? Suçlu hepimiz değil miyiz? Cinayetleri görmezden geliyoruz! En büyük eksikliğimiz ise bu vahşi cinayetlerin göz göre göre geliyorum demesine engel olamıyoruz. Şöyle ki Emine Bulut onu katleden cani eşi ile 2006 yılında evlenmiş, boşandığı 2013 yılına kadar aralıksız şiddet görmüştür. Hatta 2013 yılında boşanmalarına rağmen 2014 yılında katil koca hakaret ve tehditlerine devam etmiş boşanmakta bir kurtuluş yolu olmamıştır. Boşandığı eşi hakkında suç duyurusunda bulunmuş akabinde 2014 yılında Kırıkkale Aile Mahkemesince uzaklaştırma karan verilmiştir. Yine aynı yıl Kırıkkale Asliye Ceza Mahkemesinde açılan ceza dosyası Emine Bulut'un "ne olursa olsun kızımın babası işsiz kalmasın" düşüncesiyle şikayetten vazgeçme neticesinde kapanmıştır. Bir yanda yıllarca şiddet gördüğü kişinin işten çıkarılmasına vicdanı el vermeyen Emine Bulut diğer yanda ise çocuğunun "Anne ne olur ölme!" serzenişleriyle gözü önünde katleden cani eski koca. Biz Kırıkkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak bugün itibari ile katılma talebimizi bildirdik. Yargılamanın sonuna kadar yanındayız. En ağır Cezayı almak için elimizden geleni yapacağız. Bunun neticesinde video çeken kişiler var suç duyurusunda bulunduk" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA