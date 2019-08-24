Emine Bulut cinayetine tepkiler

24.08.2019 20:02

Trabzon, Ordu ve Gümüşhane'de kadınlar, Emine Bulut'un Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından öldürülmesini basın açıklaması yaparak protesto etti.

Trabzon'da faaliyette bulunan çeşitli kadın platformlarının bir araya gelerek oluşturduğu Trabzon Kadın Meclisi üyeleri, Atatürk Alanı'nda basın açıklaması yaptı.

"Sessiz Kalmıyoruz", "ölmek istemiyoruz", "kadın cinayetlerini görmezden gelmeyin", "gerçek açığa çıkarılsın Rabia Naz'a adalet" yazılı dövizler ile Emine Bulut'un kızı ile çekilmiş fotoğrafının yer aldığı afişleri taşıyan grup adına, Kadın Meclisleri Trabzon Temsilcisi Elif İrem Kaykusuz açıklama yaptı.

Kaykusuz, son sözleri "ölmek istemiyorum" olan Emine Bulut ve öldürülen tüm kadınlar için bir araya geldiklerini belirterek, "Emine Bulut'un öldürülmesi, ülkemizdeki kadın cinayetleri gerçeğini tüm açıklığıyla gözler önüne serdi. Kadınlara reva görülen şiddet en ağır, en vahşi biçimiyle maalesef bir kez daha karşımızda. Bu ülkede kadınlar yaşamak istiyor." dedi.

Giresun'un Eynesil ilçesinde, 13 Nisan 2018'de evlerinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan da gruba destek verdi.

Elinde, "gerçek açığa çıkarılsın Rabia Naz'a adalet" yazan kızının fotoğrafının da yer aldığı dövizi taşıyan Vatan, "Anneler, babalar olarak her gün canımız yandı, ciğerimiz sızladı. Her gün kanlı gözyaşları döktük." dedi.

Yaşadıkları süreci herkesle paylaştıklarını ve sadece adalet istediklerini dile getiren Vatan, şöyle devam etti:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan olarak, İstanbul'da Kadın Meclisleri ile beraber bir durum sergiledik ve orada ben şunu söyledim, kadın nesillerimize ne oluyor? Bütün çocuklarımız kadın nesillerimizdir. Yarın çocuklarımız büyüyüp anne olacaktır, yarın çocuklarımız büyüyüp şefkat kucağını gösterecektir. Neden bizim çocuklarımız korunmadı?"

Vatan, kızının ölümünün ardından yaşadığı sürece ilişkin çeşitli iddialarda da bulundu.

Kaynak: AA