Emine Bulut cinayetinde 4 polise soruşturma talebi

21.10.2019 11:33

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u (38),10 yaşındaki kızı F.B.V'nin gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın (43) yargılanmasına devam edildi. Sanık avukatı Ersoy Aytaç, Emine Bulut'un öldürüldüğü gün polis merkezine gittiğine dair dava dosyasınde yer alan tutanağın, cinayetten sonra hazırlandığını ileri sürerek, tutanakta imzası bulunan 4 polis hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, bu polislerin tanık olarak dinlenmesini talep etti. Polisler hakkında idari soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.

Geçen 18 Ağustos'ta kent merkezinde saat 18.30 sıralarında lokantada meydana gelen olayda Emine Bulut, Makine ve Kimya Endüstrisi'nde güvenlik görevlisi olan 6 yıl önce boşandığı Fedai Varan tarafından, kızı F.B.V.'nin gözü önünde bıçaklandı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ölmek istemiyorum' diye feryat ederken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açtı. Olayın ardından kaçan Fedai Varan, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fedai Varan hakkında jet hızıyla iddianame düzenlendi ve 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KIZI DURUŞMAYA GETİRİLMEDİFedai Varan, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Emine Bulut'un ailesi, davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 81 ilden baro temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşuları ve kadın dernekleri temsilcileri katıldı. F.B.V ise duruşmaya getirilmedi. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan kadın derneklerinin temsilcileri, açıklama yaptı. Duruşmada Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut, torunu F.B.V'nin velayetini almak için vasi tayin edilmesini istedi. SANIK AVUKATINDAN 5 TALEPSanık avukatı Ersoy Aytaç, kovuşturmanın genişletilmesine dair 5 talepleri olduğunu söyleyerek, "Birincisi kadın örgütlerinin davaya dahil edilmesidir. İkincisi dosya içeriğinin eksiksiz olarak tüm dijital verilerle birlikte sivil toplum kuruluşları ile paylaşılması. Üçüncüsü sanığın sorgusundan sonra ilk celse dinlenen tanıkların tekrar dinlenmesi. Dördüncü talebimiz F.B.V'ye uzman eşliğinde sorularımızı yöneltmek istiyoruz" dedi.TUTANAK CİNAYETTEN SONRA HAZIRLANDIAvukat Aytaç, son taleplerinin Emine Bulut'un öldürüldüğü gün saat 14.00 sıralarında Kırıkkale Cumhuriyet Polis Merkezi'ne gittiğinin dava dosyasında yer aldığını hatırlatarak, polisler hakkında soruşturma açılması ve duruşmada dinlenmeleri olduğunu söyledi. Aytaç, "Polis merkezinde tutulan tutanakta Emine Bulut'un 11 yaşlarında bir kız çocuğu ile emniyete geldiği, Emine Bulut'un kızı 3 aylıkken eşinden boşandığı, eşi ile tartıştığı, kendisine küfürlü mesajlar gönderdiğini söylediği yer alıyor. Emine Bulut'un, mesajları kızının yanında polislere göstermeyeceğini söylemesi üzerine genç kadının gruplar amiri ile teşhis odasına geçerek burada mesajları gösterdiği, tahmini 10-15 dakika sonra camdan bakarak onu takipte olan boşandığı eşinin gitmiş olduğunu düşünerek polis merkezinden ayrıldığı belirtiliyor. Tutanak saati 15.00. Muhtemelen bu tutanak Emine Bulut karakoldan ayrıldıktan sonra tutulmuştur. Ancak ne zaman tutulduğu hiçbir zaman ispat edilemeyecek. Cinayetten sonra dahi tutulmuş olabilir" dedi.'POLİSLER TANIK OLARAK DİNLENSİN'Avukat Aytaç, tutanakta imzası bulunan birisi komiser 4 polis hakkında soruşturma açılması için Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Bu 4 polisin tanık sıfatıyla duruşmaya çağrılıp, Emine Bulut'un kendilerine ne aktardığının dinlenmesi gerekir" diye konuştu. Öte yandan, 4 polis hakkında idari soruşturma başlatıldığı da öğrenildi. Sanık Fedai Varan ise "Taleplerimiz karşılanırsa konuşacağım" dedi.Müşteki avukatları, sanık avukatının taleplerinin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu söyleyerek taleplerin reddedilmesini istedi.

Görüntü Dökümü--------------Adliye önünden görüntü

-Basın açıklaması

Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR-Muhammet BAYRAM-Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -

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Kaynak: DHA