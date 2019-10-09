Emine Bulut cinayeti Fransız basınında da geniş yer buldu
Emine Bulut cinayeti Fransız basınında da geniş yer buldu.Fransız haber siteleri "Türkiye'yi şok eden kadın cinayeti" ifadeleriyle duyurdukları olayın haberinde, Türkiye'deki kadın şiddetine karşı alınan önlemlerin yetersiz kaldığına dikkat çekildi
09.10.2019 16:36
Fransız basınında davası görülmeye başlanan Emine Bulut cinayeti geniş yer buldu.
Fransız haber siteleri "Türkiye'yi şoke eden kadın cinayeti" ifadeleriyle duyurdukları olayın haberinde, Türkiye'deki kadın şiddetine karşı alınan önlemlerin yetersiz kaldığına dikkat çekildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com