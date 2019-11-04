Emine Bulut cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

04.11.2019 20:32

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Ekim'de eski eşini çocuğunun yanında bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a müebbet hapis cezası verdiği hükümle ilgili gerekçeli kararını açıkladı.

Mahkeme gerekçeli kararında, her ne kadar sanık Fedai Varan hakkında maktül eski eşi Emine Bulut'a yönelik "tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürme" suçundan cezalandırılması istemi ile mahkemeye kamu davası açılmışsa da yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamına göre eylemin "kasten öldürme" suçu kapsamında kaldığı belirtildi.

Gerekçeli kararda, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, failin amaç ve saiki ile failin kasta dayalı kusurunun ağırlığı dikkate alınarak eylemine uyan TCK'nin 81/1 maddesi uyarınca kanunen müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildiği ifade edildi.

Sanığın iddiası haricinde maktul Emine Bulut'tan kaynaklanan haksız tahrik oluşturan herhangi bir söz veya davranış olmadığının anlaşıldığı vurgulanan kararda, sanık hakkında TCK'nin 29. maddesi gereğince haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığı da aktarıldı.

"Yargıtay içtihatları dikkate alındığında çok sayıda darbe ile ölüm meydan gelmesi halinde tek başına canavarca hisle adam öldürme suçunu oluşturmamaktadır." ifadelerine yer verilen gerekçeli kararda şunlar kaydedildi:

"Sanığın olaydan sonraki beyan ve davranışları, suçun işleniş biçimi ve şekli dikkate alınarak, cezanın sanığın geleceği üzerindeki muhtemel etkileri nazara alınarak sanık hakkında TCK'nın 62. maddesinin takdiren uygulanmasına yer olmadığına, sanık hakkında başkaca artırım ve indirim maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, sanığa verilen hapis cezanın kısa süreli olmaması nedeniyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 50. maddesi ile seçenek yaptırımlara çevrilmesine yer olmadığına, sanık hakkında verilen hapis cezası 2 yıldan fazla olduğundan, 5271 sayılı CMK'nin 231/5, 5237 sayılı TCK'nin 51. maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına, sanığın tutuklulukta ve gözaltında geçirdiği sürelerin TCK'nin 63'üncü maddesi uyarınca hükmolunan cezasından mahsubuna, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir."

Olay

Kırıkkale'de, 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai Varan tarafından bir lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan Fedai Varan, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Daha sonra olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanması infial yaratmış, siyasetçiler, sanatçılar ve kadın sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri olaya tepki göstermiş, 81 ilde basın açıklamaları ve protestolar gerçekleştirilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Emine Bulut'un kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verileceğini belirtmiş, çocuğa yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar Enver Kılıç, yönetim kayyumu olarak atanmıştı.

Emine Bulut'un öldürülmesinin ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma süreci etkin ve hızlı şekilde tamamlanarak 5 gün sonra iddianame hazırlanmıştı.

Sanık Fedai Varan hakkında "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, aynı gün Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş ve 9 Ekim'de ilk duruşması görülmüştü.

Sanık, 21 Ekim'de görülen karar duruşmasında hiçbir indirim uygulamadan "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etmişti.

Kaynak: AA