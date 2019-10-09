Emine Bulut cinayeti davası başladı: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor

Emine Bulut cinayeti davası başladı: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai V. ilk kez hakim karşısına çıktı. "Canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan Fedai V hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor

09.10.2019 12:06
Emine Bulut cinayeti davası başladı: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai V. ilk kez hakim karşısına çıktı.


Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan olayın faili tutuklu sanık Fedai V. (43) ile maktul Emine Bulut'un kızı, ailesi ve çok sayıda avukatı katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et