Emine Bulut cinayeti davası başladı: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor

09.10.2019 12:06

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai V. ilk kez hakim karşısına çıktı.



Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan olayın faili tutuklu sanık Fedai V. (43) ile maktul Emine Bulut'un kızı, ailesi ve çok sayıda avukatı katıldı. Euronews.com'da Görüntüle