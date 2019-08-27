Emine Bulut cinayeti Avrupalı Türk kadınlar ayaklandırdı: "Şerefsizini ifşa et" kampanyası

27.08.2019 22:30

"Psikolojik baskı altında kaldım, hep korku içinde yaşadım, babam eve arkadaşlarını getiriyordu, alkol ve uyuşturucu vardı. Öğretmen olan dedem ise okumuş olmasına rağmen anneanneme şiddet uyguluyordu. Annem hep yalnız yaşadı, depresyona girdi, ilaç kullandı, iki kocasından da boşandı."...



Emine Bulut cinayetinden psikolojik olarak etkilenen İlayda Önder, cinsel, fiziksel, psikolojik taciz ve tecavüzlere karşı "#balancetonserefsiz" yani "Şerefsizini ifşa et" etiketiyle sosyal medyada kampanya başlattı. Euronews.com'da Görüntüle