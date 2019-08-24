Emine Bulut cinayeti

24.08.2019 16:52

Kırıkkale'de, Emine Bulut'un eski eşi tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldürülmesi olayına ilişkin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan B.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

B.Y, işlemlerinin ardından salı verildi.

F.V. (43), 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi'ndeki bir lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözleri önünde boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan F.V. ise Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Sosyal medya ve medya kuruluşlarında yayımlanan olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin ve yayımlanmasının kısıtlanması kararı alınmış, olay anına ilişkin görüntüyü çeken B.Y. (19) gözaltına almıştı.

Kaynak: AA