Emina Sandal, Mustafa Sandal'la Boşanma Gerekçelerini Tüm Detaylarıyla Anlattı

Popçu Mustafa Sandal ile 2008 yılında evlendiği Boşnak kökenli Emina Sandal, oğulları Yavuz ve Yaman'a rağmen boşanacaklarını açıklamıştı.

"BOŞANMAK ASLINDA KÜÇÜK BİR ÖLÜM"

Emina Sandal, ayrılık kararından sonra ilk röportajı doğup büyüdüğü Sırbistan'daki Hello dergisine verdi. Güzel şarkıcı, "Mustafa ile örnek çifttik ama bir noktada bizden bir şey eksildi. Şimdi anladım ki eksilen şey; aşktı. Boşanmak aslında küçük bir ölüm. Birlikte yaptığın her şeyin ölümü" dedi.

"KOCAMI ALDATMADIM"

On aydır beraber yaşamadıklarını belirten 36 yaşındaki Emina, ''İki yıl acı çektiğim halde sesimi çıkarmadım. Öyle bir an geldi ki 'Ya kalıp hasta olacağım ya da risk alıp gideceğim' dedim. On aydır beraber yaşamıyoruz. Mustafa evi ilk terk ettiğinde çocukların durumu kabul etmesi çok zor oldu. Kocamı aldatmadım. Ona zarar verecek hiçbir hareketim olmadı. Velayet konusunu tartışmadık bile. Çocukların yeri annenin yanıdır.'' ifadelerini kullandı.

"KENDİ AYAKLARIMIN ÜZERİNDE DURMAK ZORUNDAYIM"

Geçtiğimiz günlerde Belgrad'a gitmeden önce havalimanında görüntülenen güzel şarkıcı, "İki oğlum var. Bu yüzden artık çalışmak ve kendi ayaklarımın üzerinde durmak zorundayım" dedi.

"HAYATIMI İSTANBUL'DA SÜRDÜRECEĞİM"

Emina Sandal, "Türk vatandaşı kimliği taşıyorum. Hayatımı İstanbul'da sürdüreceğim" diyerek de memleketi Sırbistan'a taşınacağı iddiasını yalanlamıştı.

"HAKLI OLDUĞUM HALDE İFTİRALAR ATILDI"

"İlk ve son kez konuşuyorum" diyerek açıklamalarını sürdüren güzel şarkıcı, şöyle demişti: "Boşanmamıza az kaldı. Barışma söz konusu değil. Beni hep haksız gösterdiler. Haklı olduğum halde bana iftiralar atıldı. Evlilik benim yüzümden bitti gibi gösterdiler ama nedeni ben değilim. Ben Boşnak bir kadınım ve Müslüman biriyim. Konuşulan ve yazılanların hiç biri doğru değil. Bitme nedenine gelirsek bunu söylemek istemiyorum; çünkü bu çok özel bir konu."