Emina Jahovic'le Aşk Yaşayan Saadettin Saran, "Adamı Kaptılar Be" Diyen Takipçisine Verdiği Cevapla Olay Oldu

54 yaşındaki iş adamı Saadettin Saran gönlünü, Mustafa Sandal'dan boşanan Sırp şarkıcı Emina Jahovic'e kaptırdı. İlişkilerini bir süre gizleyen ünlü çift geçtiğimiz günlerde el ele poz verdi. Sürpriz aşk hem magazin gündeminde hem de sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

TAKİPÇİLERİNE VERDİĞİ CEVAP OLAY OLDU

Yakışıklılığıyla hayranlarından büyük ilgi gören Saadettin Saran, Emina Jahovic ilişkisi sonrası sosyal medyadan adeta yorum yağmuruna tutuluyor. Takipçilerine cevap vermeyi ihmal etmeyen ünlü iş adamı verdiği cevaplarla da olay oldu.

"ADAMI KAPTILAR"

Saran, "İyi haftalar" paylaşımına bir takipçisinin, " Adamı kaptılar anasını satayım nesi güzel hafta be" yorumuna gülerek cevap verdi.

"ÇEKİLEBİLİRİZ"

Ünlü iş adamı, Bir Boşnak olarak karizmatik adam. Neden kapmasınlar! Geçen gün İstinye Parkta karşılaştım resim çekilmek istedim ne tepki verirsiniz diye yanaşmadım inşaallah davet edersiniz tanışırız. Bir hayranınız olarak sevgiler, saygılar! Hep mutlu olun" yorumunu yapan takipçisine "Çekilebiliriz" yorumuyla güldürdü. Saran'a hayranları, sonuç odaklısınız yorumunu yaptı.