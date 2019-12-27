Emin Üstün, 68 yaşında hayatını kaybetti

27.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:11

Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli iş insanlarından Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, 27 Aralık Cuma günü kardeşi ve iş arkadaşlarıyla yurt dışında gerçekleştirdiği iş toplantısı sırasında kalp krizi geçirerek vefat etti.

Üstün'ün cenazesi 28 Aralık Cumartesi günü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir.

Kaynak: Bültenler