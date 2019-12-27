Emin Üstün, 68 yaşında hayatını kaybetti
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Emin Üstün, 68 yaşında hayatını kaybetti

Hayatını, kurucusu olduğu Elbirliği Sistemi'ne, kalkınmaya ve bu ülkenin insanlarına hizmete adayan hayırsever iş adamı, müteşebbis Emin Grup Onursal Başkanı, iş dünyasının Emin Ağabeyi, çalışanlarının Emin Babası A. Emin Üstün, 68 yaşında hayatını kaybetti.

27.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:11
Emin Üstün, 68 yaşında hayatını kaybetti

'nin yetiştirdiği en değerli iş insanlarından Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, 27 Cuma günü kardeşi ve iş arkadaşlarıyla yurt dışında gerçekleştirdiği iş toplantısı sırasında kalp krizi geçirerek vefat etti.

Üstün'ün cenazesi 28 Aralık Cumartesi günü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir.

Kaynak: Bültenler
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