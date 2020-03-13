EMİN MİNDAN'DAN KORONAVİRÜSE KARŞI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ
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EMİN MİNDAN'DAN KORONAVİRÜSE KARŞI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ

KORONAVİRÜSE karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Mindan, "Saf C vitamininiyüksek dozda almamız gerekir" dedi .

13.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:19
EMİN MİNDAN'DAN KORONAVİRÜSE KARŞI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ
KORONAVİRÜSE karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Mindan, "Saf C vitamininiyüksek dozda almamız gerekir" dedi .

"C, B VE D VİTAMİNLERİ ÖNEMLİ"

Dr. Mindan, "Yaz ayalarında insanlarda D vitamini seviyesi arttığı zaman bu tür hastalıklara karşı savunma sistemleri, doğal bağışıklık sistemleri güçleniyor. C ve B vitamini çok önemli. C vitamini alacağımız kaynaklar sebzeler ve meyveler. Ancak meyvelerden C vitamini almaya çalışırsak bu dönemde büyük bir yanlış olur. Çünkü bizim doğal bağışıklık sistemimizin en önemli elemanları akyuvarlar. Bu akyuvarlar ister kanser ister virüs hücresi olsun yakalayıp yok etme özelliğine sahip. Bu yüzden C vitaminini askorbik asit olarak, saf C vitamini olarak yüksek dozda almamız gerek. Eczanelerden 1000 miligramlık C vitamini tabletleri alabilirler. C vitamini mikropların yakalanıp yok edilmesinde fayda sağlıyor. Öte yandan D vitamini de yetişkinler için önemlidir. Ampul olarak alabilirler. 10 gün sonra tekrar etmeleri gerekir. D vitamini hepimizde yazın bile eksik. Bu dönemde yüksek dozda almakta fayda var. Çocuklar 1000-2000,  yetişkinler 4-5000 ünite arası alması gerekir" dedi.

"GELENEKSEL GIDALARDAN TARHANA, TURŞU, BOZA TÜKETİLEBİLİR"

Mikropların mukozalardan geldiğini belirten Dr. Emin Mindan, "Mukozaların güçlü olması lazım. Güçlü olması için C vitaminin yanı sıra probiyotik almamız lazım. Yani dost bakteriler içeren yiyecekler tüketmemiz lazım. Bunların arasında geleneksel gıdalarımız turşu, boza, sirke, tarhana, salça, kefir gibi gıdalar yer alıyor. Bunlar probiyotik kaynaklarıdır bunlar bağırsaklardaki düzeni sağlıyor ve koruma sistemimizi güçlendiriyor" diye konuştu.

"ALERJİK NEZLESİ OLANLAR DİKKAT"Dr. Mindan  alerjisi olan kişilerin hastalıklara daha açık olduklarını ifade ederek, "Alerjik nezlesi olanlar 'alerji selamı' dediğimiz bir selam verirler. Bu selamda sürekli burunlarını kaşır ve elleri burunlarına gider. Kendilerine dokunan bir polen, hayvan kılı, toz olduğu zaman burunlarının iç kısmındaki burun mukozası kızarır ve şişer. Böyle bir burun mukozası mikropları almak için çok uygun bir ortamdır. Bu tür kişiler ilaç almak yerine hava temizleyici almalı" dedi.

"GÜNDE 3 DEFA KEFİR KARIŞIMI"İleri yaştaki kişiler için tavsiyelerinde Dr. Mindan "kan şekerini yükselten gıdalar almamak gerekiyor. Vücuda ne kadar çok şeker yollarsak o kadar koruyucu sistemlerimiz gelen yabancılara karşı savaşamaz. Bağırsak ve boğaz florası için günde 3 bardak kefir içebilirler. Kefirin içerisine bir silme çay kaşığı saf C vitamini, keten tohumu, üzüm çekirdeği, ısırgan tohumu ve bir çay kaşığı kadar zencefil koyarak bunu bir cacık gibi sabah, öğle, akşam tüketirlerse çok faydalı olur" dedi.

"HAMİLELER İÇİN OMEGA-3"Hamileler için de Omega-3'ün önemli olduğunu ifade eden Mindan, "Hamilelerin Omega-3 alması gerekir. EPA-DHA oranı 1000 miligram olacak şekilde olması lazım. Aynı şekilde bütün insanların bu omegayı alması lazım. Omega-3'ü balıktan almak istediğiniz zaman vücudu yoracak ağır metalleri de alabilirisiniz. Bu yüzden kapsül olarak almak gerekir" ifadelerini kullandı.Genel olarak sağlık olmak için ne yapıyorsak bunda da aynısını yapmaya devam edeceğiz diyen Mindan, sözlerini şöyle sürdürdü;"Doğru beslenmeyle yani, yumurta, kuzu eti, kefir, ev yoğurdu, peynir, ceviz, fındık, badem ve arkadaşları ile zerdeçal, zencefil başta olmak üzere baharatlar ve bol su ile beslendğimiz zaman her zaman sağlıklı olabiliriz. Pandemi olarak kabul edilen koronavirüs tarihte görülen salgınlardan daha hafif diyebilirim. Bundan 100 yıl önce dünyayı saran İspanyol gribinde yaklaşık 100 milyon insan hayatını kaybetti. Dünyada aşı geliştirilmesinin sebebi ve korkulan pandemi bu şekilde. Bir yılda 500 milyon insan mevsimsel gripten dolayı hayatını kaybediyor.  Bundaki gripten 4-5 bin kişi hayatını kaybetti. Pek pandemi sayılmaması gerekiyor bana göre"

Görüntü Dökümü: --------------Dr. Emin Mindan röportajı

-Dr. Emin Mindan detayalar


- İstanbul
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

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