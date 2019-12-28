Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı

28.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:40

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Emin Üstün, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Üstün'ün cenaze törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve iş dünyasından bir çok isim katıldı.

27 Aralık Cuma günü (dün) kardeşi ve iş arkadaşlarıyla yurt dışında gerçekleştirdiği iş toplantısı sırasında kalp krizi geçiren Üstün, 68 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Yatırımcı ve girişimci iş adamı Üstün, Bolu'nun Gerede ilçesinde 1951 yılında dünyaya geldi.

1969-1974'te bugünkü adıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Üstün, 1991 yılında Eminotomotiv'i, 2005 yılında ise Eminevim'i kurdu.

Kurmuş olduğu sistemle Türkiye'de 150 binin üzerinde kişiyi ev ve otomobil sahibi yapan Üstün, aynı zamanda Eminevim, Eminotomotiv, Eminotomotiv 2. El, Emin Gayrimenkul Geliştirme, Emin Tarım ve Hayvancılık, Emin Enerji ve Emin Sigorta şirketlerini bünyesinde barındıran Emin Grup'un Onursal Başkanlığı'nı yürütüyordu.

Kaynak: AA