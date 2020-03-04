Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün," Türkiye ekonomisine büyük katkılar sunduk"

04.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:41

Türkiye'de faizsiz Elbirliği Sistemi'yle yüz binlerce kişiyi ev ve araç sahibi yapan Eminevim, 2019 yılında başarılı performans gösteren çalışanlarını ödüllendirdi. Ödül töreninde konuşan Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, "Geçtiğimiz yılda araç ve konut pazarında Türkiye ekonomisine 3.5 milyar TL'yi aşan büyük katkılar sunduk" dedi.



Pendik'te gerçekleşen ödül törenine Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, şirketin yönetim kurulu üyeleri, bölge yöneticileri ve çalışanları katıldı. Tören öncesi şirketin kurucusu merhum Emin Üstün anısına Kur'an-ı Kerim okundu. Faizsiz sistemin kurucusu ve Türkiye'nin değerli iş insanlarından merhum Emin Üstün adıyla ilk kez gerçekleştirilen Emin Üstün Başarı Ödülleri Töreni'nde 69 çalışan ve yönetici ödüle layık görüldü. İki bini aşkın nitelikli insan kaynağı gücüyle faaliyet gösteren Eminevim, ilk kez düzenlen Emin Üstün Başarı Ödülleri'nde şirket hedefleri ve müşteri memnuniyetlerinde fark oluşturan, performansları başarılı bulunan çalışanlar ödüllerini aldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Sefa Üstün düzenlenen törende ödüle layık görülen çalışanları kutladı.



"2019 yılını rekorlarla kapattık"



2019 yılını rekorlarla kapattıklarının altını çizen Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, "Düzenlemiş olduğumuz bu gecede başarılı şubelerimizin ve yöneticilerimizin ödüllerini takdim ettik. Çok gururlu bir gece geçirdik. Fakat aynı zamanda hüzünlü bir gecemiz oldu. Bunun sebebi geçtiğimiz ödül törenlerinde bizlerle beraber olan kurucumuz merhum Emin Üstün Bey'e bir tören düzenlemiş olduk. Onun başlatmış olduğu dar gelirli ailelerin konut ve araç edinebilmesi ile alakalı misyonunu yaşatmak bizim boynumuzun borcu oldu. Biz bunu bir görev olarak addettik. Bu vesile ile bu gecede düzenlemiş olduğumuz törene Emin Üstün Başarı Ödülleri adını verdik. ve biz bunu geleneksel hale getirerek bir sonraki nesillere, gelecek yıllara aktarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.



"Türkiye ekonomisine büyük katkılar sunduk"



Üstün, "29 yıldır uygulamış olduğumuz Elbirliği Sistemi, konut ve araç pazarında insanların tercih ettiği bir finansman yöntem haline geldi. Geçtiğimiz yılda bu alanda araç ve konut pazarında Türkiye ekonomisine büyük katkılar sunduk. Geçtiğimiz toplam 21 bin teslimat yaptık. Bu teslimat sayısı ile 3 buçuk milyar TL ekonomiye katkı sağladık. ve 60 bin insan bu sisteme dahil oldu. Önümüzdeki dönem teslimatımızı 30 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Sisteme dahil olacak insan sayısını 60 binin çok çok daha üstüne çıkaracağız. ve bunu sağlamak için şuanda Türkiye'de 120 şubesi olan yapılanmamızı 150 şube üzerine çıkartıp Türkiye'nin birçok noktasından insanın rahat bir şekilde ulaşabilmesini sağlayacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA