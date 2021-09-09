Emin Adanur: "Provokasyonlara gelmeyin!"
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Emin Adanur: "Provokasyonlara gelmeyin!"

Emin Adanur: 'Provokasyonlara gelmeyin!'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, bir taraftarın sorusuna cevaben dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, bir taraftarın sorusuna cevaben dikkat çeken ifadeler kullandı. Adanur, "Benim taraftarımızdan beklentim, kötü niyetli kişilerin provokasyonlarına gelmemeleri yönünde. Kısa zamanda çok şeyler başardık. Bunu referans olarak alın ve bize güvenin" dedi.

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, bir taraftarın Twitter'dan, "Transfer sezonu bitti. Şimdi sizden beklentimiz hangi oyuncu kaç yıllık geldi ve kaç para maaş alacak? Bunları kongrede verdiğiniz 'Şeffaflık' sözünüze dayanarak sordum" attığı mesaja şu cevabı verdi: "Bu ve buna benzer baskılar yönetimimizde gereksiz gerginliğe sebep oluyor. İsterdim ki bu baskının yüzde 10'u önceki şeffaflık sözü veren yönetimlere yapılsaydı. Daha transfer sezonu biteli 10 saat olmuş, konuşulanlara bakın. Bu zamana kadar verdiğimiz sözler gibi bu sözümüzü de tutacağız elbette. Ama bir iş yükümüz var, sabırlı olun. Benim taraftarımızdan beklentim, niyeti gerçekten kötü olan kişilerin provokasyonlarına gelmemeleri yönünde. Kısa zamanda çok şeyler başardık. Bunu referans olarak alın ve bize güvenin. Kenetlenin, Bursaspor'a destek olun. Küçük çıkarlar peşinde koşanların sizi manipüle etmesine izin vermeyin. Biz Bursaspor'u Süper Lig'e çıkartmak için kellemizi koyduk. Bu yolda uykusuz, fedakarca çalışmaya devam edeceğiz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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