Emin Adanur: "Kimin ayağına gitmem gerekiyorsa gittim, gitmeye de devam edeceğim"
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Emin Adanur: "Kimin ayağına gitmem gerekiyorsa gittim, gitmeye de devam edeceğim"

Emin Adanur: 'Kimin ayağına gitmem gerekiyorsa gittim, gitmeye de devam edeceğim'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur, taraftar grubu Teksas'la yaşanan problemin ardından açıklama da bulundu.

Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur, taraftar grubu Teksas'la yaşanan problemin ardından açıklama da bulundu. Adanur, "Bursaspor için ne yapılması gerekiyorsa, kimin ayağına gitmem gerekiyorsa gocunmadan gittim ve gitmeye de devam edeceğim" dedi.

Bursaspor İkinci Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, taraftar grubu Teksas'la yaşanan probleme son noktayı koydu. Adanur, yaptığı son açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"24 saat bana ulaşabiliyorken, her gün yanıma gidip geliyorken, neyi niye yaptığımın sebebini en iyi siz bilirken Her şeyi bir kenara bırakın, kulüp başkanlığını, üyeliğini, beni siz aday yapmadınız mı? Ben Teksas taraftarıyım diye heryerde övünmedim mi? İçinizden birine, sizden birine Bana değil kendinize yaptınız aslında, beni değil kendinizi inkar ettiniz. Arkadaşlar biz o tweeti hakedecek hiçbir şey yapmadık ve ne olursa olsun ama ne olursa olsun rahatsızlık önce bize bildirilebilirdi. Eğer bu mesele aile dışına çıktıysa bunun sebebi biz değiliz, Twitter'da bile yorum yapana cevap verecek kadar diyalog kurarken, bize bu tavrı sergilemeniz doğru olmadı. Ben yanlış yapmadım, Bursaspora zarar vermedim, Bursaspor için ne yapılması gerekiyorsa, kimin ayağına gitmem gerekiyorsa gocunmadan gittim ve gitmeye de devam edeceğim. Ne söylendiyse söylendi, yaşandıysa yaşandı, belli ki birbirimizi kaybettik ama şimdi biz de siz de susup sadece işimize bakalım, bakalım ki Bursaspor kazansın."

(Barış Yalım/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Emin Adanur: "Kimin ayağına gitmem gerekiyorsa gittim, gitmeye de devam edeceğim" - Haberler Spor
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