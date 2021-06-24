Emin Adanur: "Hedefimiz 1 milyon 260 bin TL"
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Emin Adanur: "Hedefimiz 1 milyon 260 bin TL"

Emin Adanur: 'Hedefimiz 1 milyon 260 bin TL'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor yönetimine liderlik yapan 2. Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, geçen yıl elde edilen forma şort sponsorluğu ve şimdi elde edilen gelirle alakalı açıklamada bulundu.

Bursaspor yönetimine liderlik yapan 2. Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, geçen yıl elde edilen forma şort sponsorluğu ve şimdi elde edilen gelirle alakalı açıklamada bulundu.

Bursaspor 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, geçen sene ile bu seen forma şort sponsorluğundan elde edilen kazancın farkını açıkladı. Adanur, şunları söyledi: "Geçen yıl şort sponsorluğundan elde edilen gelir 325.000 TL. Şu ana kadar 23 haftalık, 805.000 TL satış yaptık. Hedeflenen rakam 1.260.000 TL."

Emin Adanur ayrıca açıklamanın altına not düşerek: "36 hafta harici, Bursastore mağazalarında satışa sunulacak olan formalarımız için şort sponsorluk ücretimiz ayrıca 250.000 TL'dir." ifadelerini kullandı. - BURSA

Emin Adanur: 'Hedefimiz 1 milyon 260 bin TL'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Emin Adanur: "Hedefimiz 1 milyon 260 bin TL" - Haberler Spor
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