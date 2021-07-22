Emin Adanur: "Büyük bir gizlilikle yürütüyoruz"
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Emin Adanur: "Büyük bir gizlilikle yürütüyoruz"

Emin Adanur: 'Büyük bir gizlilikle yürütüyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor yöneticisi Emin Adanur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merak etmeyin, istediğiniz her şey şu an gerçekleşiyor.

Bursaspor yöneticisi Emin Adanur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merak etmeyin, istediğiniz her şey şu an gerçekleşiyor. Büyük bir gizlilikle yürütüyoruz ve bunların da sebepleri var" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor yöneticisi Emin Adanur, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Adanur, "Merak etmeyin, istediğiniz her şey şu an gerçekleşiyor. Büyük bir gizlilikle yürütüyoruz ve bunların da sebepleri var. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, sabırsızlık yerine yüksek motivasyon rica ediyorum. Her alanda süper haberlerimiz olacak, bize güvenin" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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