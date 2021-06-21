Emin Adanur: "Bursaspor'un geleceği 500 bin Euro'ya çöp edilmiş"
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Emin Adanur: "Bursaspor'un geleceği 500 bin Euro'ya çöp edilmiş"

Emin Adanur: 'Bursaspor'un geleceği 500 bin Euro'ya çöp edilmiş'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Yönetin Kurulu Lideri Emin Adanur, eski yönetimin anlaşma sağladığı Bursaspor Token ile ilgili konuştu.

Bursaspor Yönetin Kurulu Lideri Emin Adanur, eski yönetimin anlaşma sağladığı Bursaspor Token ile ilgili konuştu. Adanur, "Bursaspor'un geleceği 500 bin Euro'ya çöp edilmiş" ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, Twitter sohbet odasında açıklamalarda bulundu. Eski yönetimin Bursaspor Fan Token için bir firmayla anlaşma yaptığını ve 500 bin Euro'nun kulübe girdiğini açıklayan Adanur, "Bursaspor'un geleceği 500 bin Euro'ya çöp edilmiş. Gerekirse bu parayı biz verip iptal edeceğiz. İleride Bursaspor buradan inanılmaz kar edebilir. Lakin plansız bir şekilde böyle bir hamle yapılmış. Kendimiz bunu üretebilsek kasamıza milyonlarca dolar girebilir" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Emin Adanur: "Bursaspor'un geleceği 500 bin Euro'ya çöp edilmiş" - Haberler Spor
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