Emin Adanur: "Borcun 550 milyon değil, 850 milyon TL olduğunu gördüm"

Bursaspor 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, "Borcun 550 milyon TL değil, 850 milyon TL olduğunu görünce sitem ettim. Ama gönlünüz rahat olsun, söz verdiğimiz gibi o tahta açılacak.

Bursaspor 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, "Borcun 550 milyon TL değil, 850 milyon TL olduğunu görünce sitem ettim. Ama gönlünüz rahat olsun, söz verdiğimiz gibi o tahta açılacak. Bize inanın ve güvenin" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da en çok merak edilen konuların başında transfer tahtası geliyor. Yeşil-beyazlı kulüpte ekip liderliği görevine soyunan 2. Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, yaptığı açıklamada, "Söz verdiğimiz gibi o tahta açılacak. Bize inanın ve güvenin" dedi. Adanur, sosyal medya hesabından şu sözleri sarf etti: "Tek topa vurmadan 7 milyon alacağı olan, Bursaspor markasıyla kendini dünyaya tanıtan ve bu kulüpten ekmek yiyip sırtını dönen futbolcuları, dövizde bile %18 faize imza atılan sözleşmeleri gördüğüm için sitem ettim. Daha düne kadar 550 milyon TL diye açıklanan borcun, 10 gün sonra 850 milyon TL olduğunu gördüğüm için sitem ettim. 70-80 milyon TL diye bilinen transfer tahtası borcunun 150-160 milyon TL olduğunu gördüm için sitem ettim."

'Yolsuzluk Komisyonu' kuracağız

Koca koca insanların kendi keyifleri için Bursaspor markasını nasıl bu hale getirdiklerine anlam veremediğini ifade eden Adanur, "Arkadaşlar, emin olun hiç şikayet etmiyorum, sadece Bursaspor'u bu halde gördüğüm için çok üzüldüm. Ama hiç merak etmeyin. Kuracağımız 'Yolsuzluk Komisyonu' Bursaspor'u bu hale getirenleri tek tek ortaya çıkaracak ve sizlere açıklayacağız. Bu arada, gönlünüz rahat olsun, söz verdiğimiz gibi o tahta açılacak. Bize inanın ve güvenin" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı