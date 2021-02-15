eMilli Takımlar resmi sponsoru JBL Quantum oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

eMilli Takımlar resmi sponsoru JBL Quantum oldu

15.02.2021 12:50 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:54
eMilli Takımlar resmi sponsoru JBL Quantum oldu

Türkiye'nin espor alanında gelişimine katkı sağlayacak olan JBL Quantum, eMilli Takımlar resmi sponsoru oldu. Oyuncular için özel olarak hazırlanan JBL'in Quantum serisi eMilli takımlar sponsoru oldu. JBL Quantum, sponsorluk alanında ülkemizin espor alanında yenileşmesine katkı sağlayacak.

Kulaklık ve hoparlör gibi teknoloji ürünlerinde öncü marka olan JBL, Quantum markası ile eMilli Takımlar'ın resmi oyuncu kulaklık sponsoru oldu. Sponsorluk olarak JBL Quantum, FIFA ve UEFA'nın düzenlediği turnuvalarda kıran kırana bir yarış verecek olan Türkiye eMilli Takımlar'a destek olacak.

EMİLLİ TAKIMLAR RESMİ SPONSORU JBL QUANTUM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

eMilli Takımlar sponsorluklarına dayanarak bilgileri aktaran Aztec Teknoloji Satış Direktörü Nuran Zenginkuzucu, "JBL Quantum olarak ülkemizi yurt dışında başarı ile temsil edecek gençlerin yetişmesine destek olma sorumluluğumuzla eMilli Takımlarımızın sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. eMilli Takımlar sponsorluğumuz ile ülkemizin espor alanında gelişmesini, gençlerin başarılarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Espor alanında Türkiye'yi en iyi noktaya taşımak için mücadele eden eMilli Takımlarımıza desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Merve Dizdar Demet Özdemir Hüner Coşkuner Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: eMilli Takımlar resmi sponsoru JBL Quantum oldu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 12:54:41. #1.16#
title