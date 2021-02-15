eMilli Takımlar resmi sponsoru JBL Quantum oldu

Türkiye'nin espor alanında gelişimine katkı sağlayacak olan JBL Quantum, eMilli Takımlar resmi sponsoru oldu. Oyuncular için özel olarak hazırlanan JBL'in Quantum serisi eMilli takımlar sponsoru oldu. JBL Quantum, sponsorluk alanında ülkemizin espor alanında yenileşmesine katkı sağlayacak.

Kulaklık ve hoparlör gibi teknoloji ürünlerinde öncü marka olan JBL, Quantum markası ile eMilli Takımlar'ın resmi oyuncu kulaklık sponsoru oldu. Sponsorluk olarak JBL Quantum, FIFA ve UEFA'nın düzenlediği turnuvalarda kıran kırana bir yarış verecek olan Türkiye eMilli Takımlar'a destek olacak.

EMİLLİ TAKIMLAR RESMİ SPONSORU JBL QUANTUM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

eMilli Takımlar sponsorluklarına dayanarak bilgileri aktaran Aztec Teknoloji Satış Direktörü Nuran Zenginkuzucu, "JBL Quantum olarak ülkemizi yurt dışında başarı ile temsil edecek gençlerin yetişmesine destek olma sorumluluğumuzla eMilli Takımlarımızın sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. eMilli Takımlar sponsorluğumuz ile ülkemizin espor alanında gelişmesini, gençlerin başarılarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Espor alanında Türkiye'yi en iyi noktaya taşımak için mücadele eden eMilli Takımlarımıza desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.