eMilli Takımlar FIFA eNations rakipleri belli oldu!

Temsilcilerimizi zorlu bir hafta bekliyor.

Ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil eden eMilli Takımlar FIFA eNations rakipleri .

FIFA eNations Online Qualifiers'da A grubunda yer alıyoruz. A grubunda toplam 8 takım var ve bu takımlar sırasıyla Türkiye, Norveç, Macaristan, Ukrayna, Fransa, İsveç, Slovakya ve İsviçre. Temsilcilerimiz ilk maçlarını 20 Mayıs Perşembe günü oynayacak.

Bu turnuvaya ek olarak eEuro2021 Play-Offlarında oynayan temsilcilerimiz rövanş karşılaşmalarını 17 Mayıs Pazartesi günü oynayacak. Toplamda iki turnuvada yer alan temsilcilerimizi zorlu bir hafta bekliyor. eEuro2021 turnuvasında rakiplerimiz ise sırasıyla Belçika, İtalya, Avusturya ve Ukrayna. Temsilcilerimiz ilk karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 maçtan toplam 7 puan çıkarmıştı.

Playerbros ekibi olarak temsilcilerimize her iki turnuvada da başarılar diliyoruz, şans sizinle olsun!

Kaynak: Playerbros