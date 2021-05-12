eMilli Takımlar 17 Mayıs'ta Rövanşa çıkıyor!
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eMilli Takımlar 17 Mayıs'ta Rövanşa çıkıyor!

eMilli Takımlar 17 Mayıs'ta Rövanşa çıkıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Temsilcilerimize rövanş maçlarında başarılar diliyoruz!

Ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil eden eMilli Takımlar 17 Mayıs'ta Rövanş maçlarına çıkıyor. Millilerimiz ilk üçe girmeleri halinde eEuro2021'e gitmeye hak kazanacak.

Temsilcilerimiz, 10 Mayıs (dün) tarihinde başlayan eEuro2021 Play-Offlarında toplamda 4 maç oynadı. Oynadıkları 4 maçtan toplamda 7 puan çıkaran temsilcilerimiz "B Grubu"nda 2. sırada yer aldı. İlk 4 maç sonucunda oluşan puan durumu şu şekilde:

İtalya | 4 Oynanan Maç | 7 Puan |

Türkiye | 4 Oynanan Maç | 7 Puan |

Belçika | 4 Oynanan Maç | 6 Puan |

Ukrayna | 4 Oynanan Maç | 6 Puan |

Avusturya | 4 Oynanan Maç | 3 Puan |

Rövanş maçları ise 17 Mayıs Pazartesi günü oynanmaya başlanacak. Temsilcilerimizin oynadıkları maçlar ve sonuçları ise şu şekilde:

Maç | Türkiye 2 - 1 Belçika |

Maç | Türkiye 4 - 4 İtalya |

Maç | Türkiye 7 - 3 Avusturya |

Maç | Türkiye 2 - 3 Ukrayna |

Playerbros ekibi olarak temsilcilerimize Playoff Rövanş maçlarında başarılar diliyoruz, şans sizinle olsun!

Kaynak: Playerbros

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