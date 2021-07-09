eMillî Takımımızın Karadağ maçı başlıyor!
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eMillî Takımımızın Karadağ maçı başlıyor!

eMillî Takımımızın Karadağ maçı başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

#BizimÇocuklar Milli takımımız saat 13.00'te Karadağ ile karşılaşıyor!

Milli Takımımızın, UEFA eEURO 2021'de ikinci karşılaşması başlıyor! Saat 13.00'te Karadağ ile karşılaşacak olan eMilli takımımızın mücadelesi canlı olarak yayınlanacak. aşamalarında ilk 2 sırada tamamlayan 8 takım şampiyonluk için mücadele edecek.

Takımımız dün Sırbistan'a karşı oynadı ve ilk maç 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Sırbistan ile oynanan 2. karşılaşma ise 4-0'lık Sırbistan galibiyet ile sonuçlandı.

Saat 13.00'te çevrimiçi oynayacak bizim çocukların mücadelesi TFF ve TFF1923 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

eEURO2021'de bizim çocukların takım kadrosu şu şekilde:

Mücahit SEVİMLİ

Ali Doğan BARUTÇU

Emirhan ÜNAL

Erman GÖKDEMİR

Playerbros ekibi olarak, bizim çocuklara Karadağ karşısında başarılar dileriz!

Kaynak: Playerbros

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