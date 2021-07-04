eMillî Takımımızın eEURO2021 hazırlık kampı başladı!

eMilli Takımımızın (emillitakimlar) Riva'daki kampı başladı!

eEuro2021'de mücadele edecek eMilli takımımızın Riva'daki kampı başladı!

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesi üzerinden, eEuro2021 turnuvası için kampa giren Milli takımımız hakkında bilgi verildi.

eMilli takımımız 2-7 Temmuz tarihleri arasında, eEuro2021 hazırlıkları kapsamında Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarına başladı.

eEEURO2021'de 'yi temsil edecek bizim çocukların takım kadrosu şu şekilde:

Mücahit SEVİMLİ

Ali Doğan BARUTÇU

Emirhan ÜNAL

Erman GÖKDEMİR

UEFA ve Konami'nin ortaklaşa düzenlediği eEuro 2021'de A Grubu'nda yer alıyoruz. Grubumuzdaki diğer takımlar ise şu şekilde oldu.

eEuro 2021 A Grubu

Türkiye

Polonya

Sırbistan

Karadağ

İlk maçını Sırbistan ile 8 Temmuz'da saat 13.00'te çevrimiçi oynayacak bizim çocuklar, grubunda iki maç kazanması halinde çeyrek finale çıkacak. Takımımızın maçları TFF Youtube ve TFF1923 Twitch kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Playerbros