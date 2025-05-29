Emiliano Martinez Galatasaray'a mı gelecek?

Emiliano Martinez Galatasaray'a mı gelecek?
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Süper Lig devi Galatasaray'da Muslera, düzenlediği basın toplantısı ile 2011 yılından bu yana kalesini koruduğu sarı-kırmızılı ekibe veda etti. Emiliano Martinez Galatasaray'a mı gelecek?

Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez, Galatasaray'ın Fernando Muslera için yaptığı sosyal medya paylaşımlarına yorum yaptı. Martinez'in 'Crack' yorumu sonrası Galatasaraylı taraftarlar, 'Come to Galatasaray' mesajları göndermeye başladı. Muslera'nın 2011 yılından bu yana kalesini koruduğu sarı-kırmızılı ekibe veda etmesinin ardından Martinez, Muslera sonrası adaylardan biri olarak gösteriliyor. Emiliano Martinez Galatasaray'a mı gelecek?

EMİLİANO MARTİNEZ GALATASARAY'A MI GELECEK?

Galatasaray, Fernando Muslera için sosyal medya hesaplarından birçok paylaşıma imza attı. Aston Villa forması giyen ve Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası adaylardan biri olarak gösterilen Emiliano Martinez, Galatasaray'ın Muslera için yaptığı paylaşımlardan birine yorum yaptı. Martinez, Galatasaray'ın Muslera için yaptığı paylaşımlardan birine, "Crack" (Olağanüstü yetenekli) yorumunda bulundu.

"COME TO GALATASARAY"

Galatasaraylı taraftarlar, Martinez'in bu hamlesinin ardından harekete geçti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 32 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesaplarına, "Come to Galatasaray" yazmaya başladı. Aston Villa ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Martinez'in güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Emiliano Martinez Galatasaray'a mı gelecek?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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