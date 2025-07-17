Emile Zola, Jules Verne, Victor Hugo, Reşat Nuri Güntekin Göztepe futbol takımında forma giydi mi?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 2024-25 sezonunda Göztepe futbol takımında hangi adda bir futbolcu forma giymiştir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki 2024-25 sezonunda Göztepe futbol takımında hangi adda bir futbolcu forma giymiştir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 2024-25 sezonunda Göztepe futbol takımında hangi adda bir futbolcu forma giymiştir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
2024-25 SEZONUNDA GÖZTEPE FUTBOL TAKIMINDA HANGİ ADDA BİR FUTBOLCU FORMA GİYMİŞTİR?
A:Emile Zola
B:Jules Verne
C:Victor Hugo
D:Reşat Nuri Güntekin
Cevap : C