EMİB "Muğla Doğal Taş Sektörel Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi
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EMİB "Muğla Doğal Taş Sektörel Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi

EMİB 'Muğla Doğal Taş Sektörel Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Osman Akça - Haberler | Ekonomi

Ege Maden İhracatçıları Birliği'nce (EMİB) düzenlenen "Muğla Doğal Taş Sektörel Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği'nce (EMİB) düzenlenen "Muğla Doğal Taş Sektörel Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Menteşe ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıya, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, EMİB Başkanı Mevlüt Kaya ve sektör temsilcileri katıldı.

Vali Orhan Tavlı, yaptığı konuşmada, orman yangınlarında madencilik sektörünün duyarlılığını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, sektörün orman yangınlarında yanlarında yer aldığını, bu nedenle şükranlarını sunduklarını ifade etti.

Antalya, Adana ve Mersin'de orman yangınlarının Muğla'dan önce çıktığını belirten Tavlı, "Muğla'da yangınlar çıkmadan iki gün önce tedbirlerimizi almaya başladık. Marmaris'te çıkan yangına ilk anda 6 helikopter ve 2 uçakla müdahale ettik. Cumhurbaşkanımız 81 il ve tüm dünyanın olanaklarını Muğla'ya yağdırdı. 10 uçak, 50'den fazla helikopter, 12 bin 500 personel ve 5 binden fazla araçla yangına müdahale ettik." dedi.

EMİB Başkanı Mevlüt Kaya ise sürdürülebilir madencilik için devletin denetiminden önce kendi öz denetimlerini yapacaklarını kaydetti.

Kaya, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir madencilik diyorsak bunun gereğini yapmalıyız. Sözle değil eylemle. Biz kendi öz denetimimizi yapma adına yerel dinamiklerimizi devreye sokmak istiyoruz. Örneğin, bir ocakta biraz sıkıntı var. Gidilip orası kontrol ve ikaz edilecek veya doğrusu gösterilecek. Eğer düzelmezse 16 STK'nın kurmuş olduğu platforma bilgi verilecek. Müdahale gene sonuç vermezse biz bunu bakanlığa ileteceğiz. Yani biz önce kendi evimizin önünü temizleyeceğiz. Sonra dönüp birilerine sürdürülebilir madencilikten bahsedebiliriz."

EMİB yönetim kurulu üyeleri toplantı sonrası mermer firmalarını ziyaret etti.

EMİB 'Muğla Doğal Taş Sektörel Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi
EMİB 'Muğla Doğal Taş Sektörel Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi
EMİB 'Muğla Doğal Taş Sektörel Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi
EMİB 'Muğla Doğal Taş Sektörel Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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