Emg Nedir ve Nasıl Çekilir? Emg Neden Çekilir ve Ne İşe Yarar

Sinir olarak tabir edilen ve vücutta haberleşme amacıyla kullanılan organizmalar neredeyse her faaliyeti yürütmek için gerekir. Çeşitli hastalıkların oluşması sonucu zarar gören kas ve sinirler bazı eylemleri yerine getirebilme durumunda sorun teşkil edebilir.

Sinir olarak tabir edilen ve vücutta haberleşme amacıyla kullanılan organizmalar neredeyse her faaliyeti yürütmek için gerekir. Çeşitli hastalıkların oluşması sonucu zarar gören kas ve sinirler bazı eylemleri yerine getirebilme durumunda sorun teşkil edebilir. Bu durum kimi zaman hissizlik kimi zaman ağrı kimi zaman ise uyuşukluk olarak öne çıkar. Böyle durumlarda sorumlu olan kasları ve sinir grubunun tespit edebilmek için EMG tekniği kullanılır.

Emg Nedir ve Nasıl Çekilir?

Nörobilim de yaygın olarak kullanılan EMG elektrik sinyalleri vasıtasıyla herhangi kas ve hücre grubunun çalışıp çalışmadığını anlar. Bir başka deyişle vücutta bulunan çeşitli organların ya da eklemlerin görevini yerine getirdiğinden emin olmak için kullanılır. Yukarıda da bahsedildiği gibi ağrı, hissizlik ve uyuşukluk durumunda hemen ameliyata başvurmak yerine öncelikle problemin kaynaklandığını tespit etme amacıyla kullanılır. Bu sayede ameliyat ile birlikte gelecek uzun iyileşme süreci, diğer birimlerde oluşması muhtemel hasarların önüne geçme ve sorunu kısa süre içerisinde giderme mümkün olur.

EMG çekilirken temel amaç duyu ve motor sinirleri görevini tam olarak yerine getirip getirmediğinden emin olmaktır. Burada kullanılan teknik tamamen elektrik prensiplerine dayanıp iletim hızını ölçme olarak bilinir. Yani işaret parmağında var olan hissizlik durumunu anlayabilmek için EMG uygulanması ve hangi sinir gruplarında sorun olduğunu keşfetmek oldukça kolaydır. Var olan problemi tespit etme ve tedavi aşamasında uygulanacak yöntemleri belirleme konusunda daha kestirme yöntem sunan EMG gelişmiş tıbbın en iyi örneklerinden biridir.

Deri üzerinden yerleştirilen elektrotlar vasıtası ile çekilen EMG sinirlerin iletkenliğini ölçer. EMG testine girmeden önce rahat kıyafetler tercih etmek ve deri üzerinde herhangi bir krem, makyaj ya da benzeri kapatıcı malzemeler kullanmamakta fayda vardır. Tok karnına çekilen EMG ilaç kullanan ve kalp pili olan kimseler için herhangi bir sorun teşkil etmez. Ancak uygulama öncesinde uzman doktoru bilgilendirmek ve özellikle kan sulandırıcı ilaçlar kullanılıyorsa konu hakkında uyarmakta fayda vardır.

Emg Neden Çekilir ve Ne İşe Yarar?

EMG çekilmesinde temel amaç hastalıkları daha kolay bir şekilde tespit etmek olarak bilinir. Nitekim oluşan ağrı, hissizlik, yanma ve uyuşukluk gibi problemler çeşitli kas grubu ya da sinirlerde var olan problemin işaretçisidir. Böyle durumlarda hemen ameliyat yöntemine başvurmak yerine EMG testi uygulamak daha kolay çözümleri beraberinde getirecektir. Bununla birlikte EMG küçük problemleri tespit etme ve basit sorunlardan kaynaklanan reaksiyonları çözmede oldukça başarılı yöntemler arasındadır.

EMG ne işe yarar konusunda ise verilebilecek en iyi cevap kas ve sinir grupların da var olan hastalıkları tespit etmedir. Nöro bilim alanına giren bu organizmalar vücudun çeşitli hareketleri ve eylemleri yerine getirebilmesi için birbiriyle uyum içerisinde çalışması gereken bileşenlerdir. Ancak kimi zaman fiziksel kazalar kimi zaman kimyasal tepkimeler kimi zaman ise psikolojik etkenler bu birimlerin çalışmasına engel olabilir.

Kolay bir şekilde tedavi edebilme ve hastalığı daha iyi anlama açısından EMG testi tam olarak burada devreye girer. Deri üzerine yerleştirilen elektrotlar sayesinde kasların ve sinir gruplarının beyin ile olan iletişim süresi izlenir. Herhangi bir gecikme durumunda problemin nereden kaynaklandığı ve neyin sebep olduğu uzman doktor tarafından kolaylıkla keşfedilir.

Kaynak: Hürriyet