EMF'DE Yeni Başkan Haldun Dokel

2004 yılında Kurucu Başkan Recep Çolak ve Onursal Başkan Ahmet Gök öncülüğünde kurulan Ege Masterler Federasyonu(EMF): 5 sezondur 40 yaş üzeri futbolculardan kurulu 50 takımın katılımıyla Ege Masterler Futbol Ligi'ni organize ediyor. EMF ayrıca her yıl gruplarda dereceye girenler ve Türkiye'nin değişik bölgelerinden seçilen takımların katılımıyla Türkiye Şampiyonası ile Uluslar arası müsabaka ve turnuvalar düzenliyor.

Kurucu Başkan Recep Çolak ve ekibi 30 Nisan 2018 gecesi Bornova Sırrı Aydoğan Kültür merkezi'nde yapılan ve geç saatlere kadar süren kongrede tekrar aday olmadı. 104 delegenin 101'i oy kullandı. Yönetime talip olan İsmail Albayrak ve Haldun Dokel arasındaki yarışta delegeler 41'e karşı 59 oyla Haldun Dokel'i yeni başkan olarak seçtiler. Yönetim Kurulu'nun yeni üyeleri Abdullah Özudoğru, Ahmet Gök, Ali Osman Tunç, Ali Yoksul, Ahmet Kaşıkçı, Tuncay Uzel, Volkan Gürgül ve Yavuz Özyavuzgil olurken Denetim Kurulu Şerafettin Gökçam, Ayşe Bakış ve Aşkım Nehir'den oluştu.

Konuşmasında kurucu başkan ve yönetiminin federasyonun bu günlere gelmesinde çok büyük çabaları olduğunu, camianın büyük çoğunluğunun sevgi ve saygısını kazandığını belirten Dokel kendilerine teşekkür etti. Dokel;" Değerli Başkanımız Sayın Recep Çolak başta olmak üzere, bu camiaya emek veren yönetici arkadaşlarımız Mazlum Muammer Şentürk, Murat Akarsu, Savas Erbaş ve Murat Ünlü'ye ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki bu camia sizlerin gayretleri ile bu noktaya geldi. İyi niyetli gayretlerle, yönetmekle beraber hamallığını da yaptığınıza şahit olduk.

Bizler, futbolu seviyoruz. Bizler, futbol topunu seviyoruz. Biliyoruz ki o futbol topu bizleri bir araya getiriyor. Bizi mutlu ediyor. Top oynamak, top oynatmak istiyoruz. Biz, Türkiye'nin en büyük master camiası olarak, Ege Masterler Federasyonu olarak; mutlu olmak istiyoruz. EMF Bayrağını elele zirvelere taşıyacağız" dedi.