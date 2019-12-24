EMF Avrupa Açık Muaythai Kupasında Kayseri Rüzgarı

24.12.2019 09:39 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:44

Antalya'da yapılan EMF Avrupa Açık Maythai kupasına Kayserili Sporcularımız damgasını vurdu. Müsabakalarda 8 Altın, 6 Gümüş ve 7 Bronz madalya kazanan sporcularımız büyük bir başarıya imza attı.



Emf Avrupa Açık Muaythai Kupası 10 - 15 tarihleri arasında 11 Ülkeden 1050 sporcunun katılımı ile Antalya'da yapıldı.



Müsabakalara İlimizden katılan;



Antrenörümüz Göksel Cingöz'ün sporcularından; Sercan Koç A Class 60kg 1., Mensure Karadayı A Class 71kg 1., Emre Aydoğdu U23 60kg 1., Dilara Sultan Arpacı Üst Genç 51kg 1. ve Kerim Taha Yustemur U23 51kg 2.,



Teiaş Spor Kulübü Sporcularından; Sercan Kılıç U23 57 Kg 1., Emre Batuhan Yılmazu23 54kg 1., Gamze Yalçın U23 51kg 2. ve Berke Can Yılmaz Üst Genç 57kğ 3.,



Pınarbaşı Gençlik Merkezi ve Spor Kulübü sporcularından; Hasan Çetin U23 81kg 1.,



Güven Spor Kulübü sporcularından; Orta Vetaranlarda 85kg Yücel Haspolat 3., Büyük Bayanlarda A Divisyon 48 Kg Gülistan Turan 2., Büyük Erkekler A Divisyon 48kg Mustafa Çamdalı 3. ve Büyük Erkeklerde A Divisyonda 57kg Mücahit Soytürk 3.,



İncesu Kaymaz Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından; Merhme Tecir U23 63.5kg 2., Ahmet Yangel U23 60kg 3.,



Yahyalı Spor Kulübünden; Sevda Nur Gündoğan U23 54 Kg 1., Berat Andaç 40 Kg Alt Genç 2., Ahmet Büyükbüberoglu 81 Kg Alt Genç 2. ve Fuat Kılıçaslan 63.5 Kg Alt Genç 3. Oldu.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Antalya'dan Madalyalarla dönen Muaythai sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA