Emetli Meryem Nisa doğum günü hediyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı
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Emetli Meryem Nisa doğum günü hediyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner'in de katıldığı Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası Ankara'da gerçekleştirildi.

11.12.2019 19:55 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:55
Emetli Meryem Nisa doğum günü hediyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

Kütahya'nın Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner'in de katıldığı Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası Ankara'da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı , şurada bugün doğum günü olan ve 5 yaşına giren Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın kızı Nisa'ya doğum günü hediyesi verdi. Doğum günü hediyesini alan Meryem Nisa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yanağından öperek teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hediyesini verdiği minik Meryem Nisa ile ilgilendikten sonra konuşmasını yapmak üzere sahneye çıktı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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