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Emet yeni sanayisine kavuşuyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde yapılan yeni sanayi sitesinde 87 dükkanın yapımında tüm çalışmaları tamamlanırken, tapu işlemlerine başlandığı bildirildi.

Emet yeni sanayisine kavuşuyor
15.08.2020 08:10 | Son Güncelleme: 15.08.2020 08:14

Kütahya'nın Emet ilçesinde yapılan yeni sanayi sitesinde 87 dükkanın yapımında tüm çalışmaları tamamlanırken, tapu işlemlerine başlandığı bildirildi.

Emet Esnaf Odası Başkanlığı öncülüğünde yapımına 2016 yılında başlanan 87 adet yeni sanayi dükkanlarının alt yapı, enerji ve çevre düzenlenmelerininde tamamlandığı, dükkan tapularının dağıtımının ardından düzenlenecek açılışla hizmete geçeceği açıklandı.

Sıcak asfalt çalışamalrının bu hafta içinde tamamlandığını belirten Emet Esnaf Odası Başkanı Abdullah Ünal, "İlçemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inandığımız bir eseri tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2016 da başlatılan ve 10 bin metre kare kapalı alanda 87 adet sanayi dükkanımız tamamlanırken, tüm alt yapı, enerji hatları, çevre düzenlemeleri ve sıcak aslfal çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlandı. Bu yolda bizlere destek olan başta devletimizin tüm kurumlarına ve kardeşlerime sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Memleketlerinin gelişmişliği, sanayilerine verdikleri önemle belli olur. Bizlerde Emet ilçemizde sanayimizin gelişimi hedefleriyle çıktığımız yolda, Allah'ın izniyle sonuca ulaştık. Artık yapı kullanım ruhsat, tapu düzenleme gibi bürokratik süreç devam etmektedir. Bunlarda tamamlandıktan sonra düzenleyeceğimiz bir törenle hizmete açacağız" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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