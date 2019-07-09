Emet ve Hisarcık'ta kamyoncuların isyanı

Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçelerinde Taşıyıcılar kooperatifi'ne üye 550 nakliyeci, Emet Etibor İşletmesi'nin nakliye işini Ankara'da yapılan ihale ile bir başka firmaya verilmesine tepki gösterdi.

1958'den bu yana Emet ve Hisarcık ilçelerinde bor madenlerinin nakliye işini gerçekleştiren ve her iki ilçede de nakliyecilikten geçimini sağlayan yüzlerce nakliyeci, durumu protesto için Emet'te bir araya geldi.

Kredi borçlanmalarını tamamıyla bor nakliye işine göre yapan kamyoncu esnafı ve bu borçlara kefil olan yüzlerce Emetli ve Hisarcıklı vatandaş, ekonomik ve sosyal anlamda zarar görecekleri ifade edildi.

"Yaptığınız ihale, bizleri koydu ne hale", "Kanser bize,Kaymak size", Bor bizim, fabrika bizim, işte bizim" ve "Arsenik zehir bizimse, işte bizim" şeklindeki dövizleri ile durumu protesto eden kamyoncular, Ağustos ayda yapılacak ihalede bölge kamyoncu esnafının sesine kulak verilmesini talep etti.

Emet'te bulunan Borik Asit Tesisleri önünde konvoy yaparak seslerini yetkililere duyurmaya çalışana kamyoncu esnafları, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA