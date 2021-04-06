Başkan Doğan: "Kalkınma için güç birliği şart"
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Başkan Doğan: "Kalkınma için güç birliği şart"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Başkan Doğan: 'Kalkınma için güç birliği şart'

Emet ve Hisarcık ilçeleri arasında iki belediyenin ortak çalışmaları ile orta ölçekli sanayi bölgesi kurulması için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Emet ve Hisarcık ilçeleri arasında iki belediyenin ortak çalışmaları ile orta ölçekli sanayi bölgesi kurulması için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, çalışmalar kapsamında Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın makamında bir araya geldi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Emet Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Doğan ile birlikte, iki belediyemizin de ortak çalışmaları neticesinde, ilçelerimiz arasına orta ölçekli sanayi bölgesi kurulması için çalışmalara başladık. İki ilçe arasında tespit edilecek bölgeye her türlü altyapı ve lojistik yardım sağlayarak bölgemize yatırım yapmayı planlayan sanayi kollarına destek verip, bölge halkımızdan çok sayıda işçinin istihdam edilmesini hedefliyoruz" dedi.

Emet ve Hisarcık ilçeleri arasında iki belediyenin ortak çalışmaları ile Orta Ölçekli sanayi bölgesi kurulması için çalışmalara başladıklarını belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Hisarcık Belediye Başkanımız Sayın Fatih Çalışkan ile bir araya gelerek bölgemizde orta ölçekli bir sanayi alanı kurulması için ortak bir çalışma yürütüyoruz. Emet ve Hisarcık ilçeleri olarak bölgemizde sanayinin gelişmesi adına iki ilçe arasında tespit edilecek bölgede her türlü altyapı ve lojistik desteklerinde sağlandığı orta ölçekli sanayi alanı çalışması yapacağız. Orta ölçekli sanayi merkezi kurulması ile, bölgemize yatırım yapmayı planlayan sanayicilerimiz yerel yönetimler olarak her türlü desteği vereceğiz. Hedefimiz iki ilçemiz adına da yeni iş sahaları açılmasına öncülük ederek, gençlerimizin istihdam edilmesini sağmaktır. Niyet hayır, akıbet hayır. Rabbim bölge halklarımız için çıktığımız bu yolda bizlerin yardımcısı olsun. Kuracağımız orta ölçekli sanayi alanı ile kazanan Emet ve Hisarcık ilçemiz olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Başkan Doğan: 'Kalkınma için güç birliği şart'
Başkan Doğan: 'Kalkınma için güç birliği şart'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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