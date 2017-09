Emet'teki Orman Yangını

Kütahya'nın Domaniç ve Emet ilçelerinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.



Vali Vekili Sedat Oktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Eylül'de Domaniç'in Çukurca beldesi yakınlarındaki Ballıca mevkisinde çıkan orman yangınının rüzgar nedeniyle tekrar etkili olmaya başladığını ve Bilecik'in Bozüyük ilçesine doğru ilerlediğini söyledi.



Ekiplerin her iki ilçedeki yangına müdahale etmek için çalıştığını aktaran Oktar, şunları kaydetti:



"Dozerlerle yapılan çalışmayla etrafı kontrol altına alınan yangının yayılması ve ilerlemesi durdurulmuştu. Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle yangın yine başladı ve Bilecik'in Bozüyük ilçesi sınırına çok yaklaştı. Aynı zamanda Emet ilçesine bağlı Kabaklar köyünde de büyük bir orman yangını çıktı. Ekiplerin ve yangın söndürme helikopterlerinin bir bölümünü o bölgeye sevk ettik. Tedbir amaçlı Kabaklar köyünü boşalttık."



Oktar, yangınlar nedeniyle istedikleri takviye ekiplerin bölgeye ulaştıkça Domaniç ve Emet'te görevlendirildiğini, müdahale eden ekiplerin arttığını belirtti.



Domaniç'teki yangında bir dozerin yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.



Emet'in yangın nedeniyle boşaltılan Kabaklar köyünde alevlerin ulaştığı bir ev ve ahır yandı.



19 bölge müdürlüğünden ekip sevk edildi



AA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Kütahya'daki orman yangınlarına, 5 uçak, 20 helikopter, 143 arazöz ve 24 dozerle müdahale ediliyor.



Domaniç'teki orman yangını, 19 bölge müdürlüğünden 3 uçak, 14 helikopter, 103 arazöz, 15 dozer ve 442 adet personelle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Emet'in Kabaklar mevkisinde bugün çıkan orman yangınına ise 6 helikopter, 2 uçak, 40 arazöz ve 9 dozerle müdahale ediliyor.



